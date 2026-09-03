В Брянской области на торги выставили контрольный пакет акций «Унечахлебкомбината»

На продажу выставлен контрольный пакет из 1199 акций за 26 миллионов рублей. Организатором торгов выступает управление имущественных отношений Брянской области.
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