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Кризис ПВО накрывает Восточную Европу

Кризис ПВО накрывает Восточную Европу

Дефицит американских противоракет для систем Patriot вызвал взлет протекционистских настроений по всему миру среди союзников США.

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