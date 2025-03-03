Наиболее распространенными регионализмами в РФ стали слова «закатка» и «сопка»

Наиболее распространенными в России регионализмами (слова, которые употребляются только в определенных частях страны) стали слова «закатка», «сопка» и «поребрик», которые чаще всего используют в Крыму, Приморском и Хабаровском краях и Санкт-Петербурге соответственно.