Наиболее распространенными регионализмами в РФ стали слова «закатка» и «сопка»

Наиболее распространенными в России регионализмами (слова, которые употребляются только в определенных частях страны) стали слова «закатка», «сопка» и «поребрик», которые чаще всего используют в Крыму, Приморском и Хабаровском краях и Санкт-Петербурге соответственно.
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