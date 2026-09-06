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Царьград

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Ветеран СВО Леонид Соболев: "Крестный ход — значит, что Бог с нами, а мы с Богом"

Ветеран СВО Леонид Соболев: "Крестный ход — значит, что Бог с нами, а мы с Богом"

В праздник Собора Московских святых, в столице состоялся Общемосковский крестный ход. Тысячи верующих во главе с патриархом Кириллом прошли от храма Христа Спасителя, молясь о мире и победе.

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