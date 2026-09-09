49ers' Alfred Collins tears patellar tendon in Australia, out for 2026

San Francisco 49ers defender Alfred Collins sustained a season-ending torn patellar tendon in Australia, coach Kyle Shanahan announced Wednesday.
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