Сегодня без электричества окажутся жители Астрахани и икрянинского поселка

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 19 февраля, плановые отключения электричества коснутся Астрахани и рабочего поселка Ильинка Икрянинского района: Самое короткое отключение продлится 3 часа, самое длительное - 9 часов.
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