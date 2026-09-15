Минэнерго НСО выделит 40 млрд рублей на газификацию до 2030

В Новосибирской области с 2026 по 2030 годы более 40 млрд рублей направят на газификацию 62 населенных пунктов, охватив свыше 40 тыс.
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