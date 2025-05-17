Мирошник: РФ и Киев в ходе переговоров могут обсудить прекращение огня

Делегации Российской Федерации и Украины в ходе следующего раунда переговоров могут обсудить детали прекращения огня, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».
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