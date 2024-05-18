В каких случаях перманентный макияж века может навредить зрению Алёна ЮрьеваС каждым днем все больше женщин обращаются к перманентному макияжу для того, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту и сэкономить время на ежедневном макияже.
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