Бывший житель Петербурга рассказал о российских выборах в Китае

Выборы депутатов Государственной думы РФ стартовали в Китае 19 сентября 2026 года. Для российских граждан за рубежом открылись избирательные участки, где они могут реализовать свое конституционное право.
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