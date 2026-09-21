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Coinbase открывает доступ к участию в IPO для клиентов из США

Coinbase открывает доступ к участию в IPO для клиентов из США

Coinbase предоставляет соответствующим требованиям частным клиентам из США возможность участвовать в распределении акций в рамках IPO через свое приложение.

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