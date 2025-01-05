На Северной стороне Севастополя спасатели убирают мазут

На пляже «Толстяк», расположенном на Северной стороне Севастополя, спасатели поисково-спасательного подразделения «Север» ведут активную работу по ликвидации последствий загрязнения, вызванного выбросом мазута в районе мыса Толстый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)