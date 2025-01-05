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Вести Севастополь

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На Северной стороне Севастополя спасатели убирают мазут

На пляже «Толстяк», расположенном на Северной стороне Севастополя, спасатели поисково-спасательного подразделения «Север» ведут активную работу по ликвидации последствий загрязнения, вызванного выбросом мазута в районе мыса Толстый.

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