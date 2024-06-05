Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Зарплата в средних и крупных организациях Калужской области достигла 73 727 рублей

Зарплата в средних и крупных организациях Калужской области достигла 73 727 рублей

Калугастат опубликовал отчет об уровне зарплат в регионе за март 2024 года. Согласно официальным данным, в марте средняя зарплата в Калужской области по крупным и средним организациям (с численностью от 15 сотрудников) выросла до 73 727 рублей, что на 17,8% больше, чем в марте прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх