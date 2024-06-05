Зарплата в средних и крупных организациях Калужской области достигла 73 727 рублей

Калугастат опубликовал отчет об уровне зарплат в регионе за март 2024 года. Согласно официальным данным, в марте средняя зарплата в Калужской области по крупным и средним организациям (с численностью от 15 сотрудников) выросла до 73 727 рублей, что на 17,8% больше, чем в марте прошлого года.