Госдеп США сообщил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область

Госдепартамент США заявил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что северокорейские солдаты могут вступить в боевые действия против армии Украины уже в ближайшие дни.
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