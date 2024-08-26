Километры окопов: штурмовики ВС РФ от первого лица показали взятие позиций ВСУ скриншот видео Штурмовики группировки "Север" представили кадры от первого лица, как они берут окоп боевиков ВСУ возле Константиновки на южнодонецком направлении спецоперации.
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