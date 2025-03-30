Al Jazeera сообщил о 35 погибших за сутки в результате ударов Израиля по Газе

По меньшей мере 35 человек, включая женщин и детей, погибли в результате бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по районам Газы, сообщает 30 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии