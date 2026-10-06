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В ЯНАО будущие мамы отпразднуют День беременных 7 октября

В ЯНАО будущие мамы отпразднуют День беременных 7 октября

На Ямале 7 октября пройдет празднование Дня беременных. Будущих мам ждут концерты, музыкальные поздравления, мастер-классы и розыгрыши подарков, сообщили в департаменте здравоохранения округа.

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