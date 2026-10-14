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Газета.ру

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Одинокие пенсионеры в Китае начали пользоваться услугой дети на час

Одинокие пенсионеры в Китае начали пользоваться услугой дети на час

В Китае одинокие пенсионеры начали нанимать себе «детей на час», чтобы было с кем поговорить, пишет The Business Standard.

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