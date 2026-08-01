Очень важный, но пока тонкий ручеёк российского экспорта

умел Союз правильно формулировать, совершать технологические прорывы и закреплять их в производстве продукта... если бы не 90-е, то ещё дальше бы "убежали" в атоме... к сожалению не все "школы" сохранены, очень многое надо поднимать буквально с нуля. народ справится, преодолеть бы кризис власти.

Владимир Квятковский

... а кроме урана больше продавать нечего ??? ... уже всё продали ??? ... а заводы, институты и "колхозы" уже накрылись, все банкроты, все банкам задолжали ??? Капитализм выращиваем, чем коммунизм не нравился ... а вот китайцы от коммунизма не отказались и где теперь мы, и где китайцы ??? ☠️