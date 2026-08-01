[фрагмент цеха по обогащению урана в Зеленогорске] _Согласно данным Евростата, за январь–ноябрь 2025 года импорт обогащённого урана из России в ЕС вырос до 180,9 миллиона евро, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Очень важный, но пока тонкий ручеёк российского экспорта
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
умел Союз правильно формулировать, совершать технологические прорывы и закреплять их в производстве продукта... если бы не 90-е, то ещё дальше бы "убежали" в атоме... к сожалению не все "школы" сохранены, очень многое надо поднимать буквально с нуля. народ справится, преодолеть бы кризис власти.
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1 м.
Владимир Квятковский
... а кроме урана больше продавать нечего ??? ... уже всё продали ??? ... а заводы, институты и "колхозы" уже накрылись, все банкроты, все банкам задолжали ??? Капитализм выращиваем, чем коммунизм не нравился ... а вот китайцы от коммунизма не отказались и где теперь мы, и где китайцы ??? ☠️
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1 м.
Алексей Тан
Только ЛЖИВЫЕ еврейчики.... Китайский и Корейский... социал-"каптализм" .... или Шведский "соцыализм"... комунизмом называют,... .
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1 м.
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