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Очень важный, но пока тонкий ручеёк российского экспорта

Очень важный, но пока тонкий ручеёк российского экспорта

            [фрагмент цеха по обогащению урана в Зеленогорске] _Согласно данным Евростата, за январь–ноябрь 2025 года импорт обогащённого урана из России в ЕС вырос до 180,9 миллиона евро, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
умел Союз правильно формулировать, совершать технологические прорывы и закреплять их в производстве продукта... если бы не 90-е, то ещё дальше бы &quot;убежали&quot; в атоме... к сожалению не все &quot;школы&quot; сохранены, очень многое надо поднимать буквально с нуля. народ справится, преодолеть бы кризис власти.
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1 м.
Владимир Квятковский
... а кроме урана больше продавать нечего ??? ... уже всё продали ??? ... а заводы, институты и &quot;колхозы&quot; уже накрылись, все банкроты, все банкам задолжали ??? Капитализм выращиваем, чем коммунизм не нравился ... а вот китайцы от коммунизма не отказались и где теперь мы, и где китайцы ??? ☠️
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1 м.
Алексей Тан
Только ЛЖИВЫЕ еврейчики.... Китайский и Корейский... социал-&quot;каптализм&quot; .... или Шведский &quot;соцыализм&quot;... комунизмом называют,... .
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1 м.