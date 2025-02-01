🗺❗️Штурмовые подразделения 132-й мотострелковой бригады СВ России установили полный физический контроль и осущиствили зачистку посёлка Крымское в Горловке.
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🗺❗️Штурмовые подразделения 132-й мотострелковой бригады СВ России установили полный физический контроль и осущиствили зачистку посёлка Крымское в Горловке.