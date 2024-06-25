В WikiLeaks заявили, что основатель организации Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы в Великобритании и летит в Австралию.
Юрист Соловьев: освобождению Ассанжа способствовала избирательная кампания в США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Пенеров
И бритам и пиндосам отпустить Ассанжа выгодно: сейчас в их странах обыватель уже не помнит этого имени, а не то что суть претензий к нему. Про имиджевую выгоду деда Найдена автор написал. А ещё Британия не будет тратить деньги на его содержание. Ну а подтверждение его старых разоблачений и тем более новые публикации исключаются условием "непубличности".
Ответить
20 час.
Юрий Пенеров
Вряд ли он станет рисковать свободой в Австралии
Ответить
20 час.
Свежие комментарии