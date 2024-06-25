Юрист Соловьев: освобождению Ассанжа способствовала избирательная кампания в США

Юрий Пенеров

И бритам и пиндосам отпустить Ассанжа выгодно: сейчас в их странах обыватель уже не помнит этого имени, а не то что суть претензий к нему. Про имиджевую выгоду деда Найдена автор написал. А ещё Британия не будет тратить деньги на его содержание. Ну а подтверждение его старых разоблачений и тем более новые публикации исключаются условием "непубличности".