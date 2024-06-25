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Юрист Соловьев: освобождению Ассанжа способствовала избирательная кампания в США

Юрист Соловьев: освобождению Ассанжа способствовала избирательная кампания в США

В WikiLeaks заявили, что основатель организации Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы в Великобритании и летит в Австралию.

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Комментарии
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Юрий Пенеров
И бритам и пиндосам отпустить Ассанжа выгодно: сейчас в их странах обыватель уже не помнит этого имени, а не то что суть претензий к нему. Про имиджевую выгоду деда Найдена автор написал. А ещё Британия не будет тратить деньги на его содержание. Ну а подтверждение его старых разоблачений и тем более новые публикации исключаются условием &quot;непубличности&quot;.
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20 час.
Юрий Пенеров
Вряд ли он станет рисковать свободой в Австралии
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20 час.

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