© Just Life/Shutterstock/FOTODOMБольшинство россиянок считают заботу в повседневных мелочах главным проявлением романтики в отношениях.
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