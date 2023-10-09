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МИД Таиланда: 12 тайцев погибли в ходе конфликта в Израиле, ещё 11 похитили

МИД Таиланда: 12 тайцев погибли в ходе конфликта в Израиле, ещё 11 похитили

По меньшей мере 12 граждан Таиланда погибли, ещё 11 были похищены в результате конфликта на территории Израиля, заявила гендиректор департамента информации и пресс-секретарь тайского МИД Канчана Пхатхарачок.

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