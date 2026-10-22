Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Локация, которую больше не нужно искать Кинопарк «Москино» вырос в рамках программы Сергея Собянина «Москва — город кино» и остается главной стройкой столичного синемакластера.
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