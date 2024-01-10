Есть мнение, что когда человека вынудили уволиться с работы – это очень, очень хорошо. Потому что если он здоров, имеет определенный опыт и еще полон веры в себя, он довольно быстро найдет новую работу.
Почему я уверена, что быть женщиной в поиске лучше, чем иметь отношения для галочки
Комментарии
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Майя Maja
Хуже нет, когда человек из-за своей лени, трусости и инертности живет с нелюбимым человеком, работает на постылой нудной работе и просто существует, а не живет. И сегодня таких все больше и больше((
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13 час.
Вера Федорова
Что касается работы. Не всё, конечно, так однозначно. Если ты живёшь один, и у тебя нет никаких других источников дохода, то лучше, всё-таки, вначале найти другую работу, если не подходит эта. Можно, конечно, топнуть ножкой и помахать ручкой ненавистному руководству и токсичным коллегам. А что дальше? Нет, пока ты работаешь, у тебя больше информации, больше возможностей подыскать что-то другое. Но, да, высиживать на этом месте, где тебе всё опостылело, ни в коем случае, не стоит. Про женщин. Тут тоже не всё так просто. Вспомнилась фраза героини Нонны Мордюковой: "Хороший ты парень, но не орёл". Некоторые люди могут прожить всю жизнь без большой любви, а только при взаимной симпатии. Здесь, в посте, назвали такие отношения "для галочки". Что ж...каждому своё. Кто-то может так жить, а кто-то- нет.
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2 час.
Юра Гагарин
Находиться все время в поиске это выматывает намного сильней , чем в пустых отношениях, поэтому только соло.
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22 мин.
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