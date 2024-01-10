Почему я уверена, что быть женщиной в поиске лучше, чем иметь отношения для галочки

Вера Федорова

Что касается работы. Не всё, конечно, так однозначно. Если ты живёшь один, и у тебя нет никаких других источников дохода, то лучше, всё-таки, вначале найти другую работу, если не подходит эта. Можно, конечно, топнуть ножкой и помахать ручкой ненавистному руководству и токсичным коллегам. А что дальше? Нет, пока ты работаешь, у тебя больше информации, больше возможностей подыскать что-то другое. Но, да, высиживать на этом месте, где тебе всё опостылело, ни в коем случае, не стоит. Про женщин. Тут тоже не всё так просто. Вспомнилась фраза героини Нонны Мордюковой: "Хороший ты парень, но не орёл". Некоторые люди могут прожить всю жизнь без большой любви, а только при взаимной симпатии. Здесь, в посте, назвали такие отношения "для галочки". Что ж...каждому своё. Кто-то может так жить, а кто-то- нет.