Украину ждут «смертельные морозы» этой зимой

Украину ждут «смертельные морозы» этой зимойГраждан Украины ждут «смертельные» морозы предстоящей зимой из-за отсутствия бункеров у электроподстанций, которые не были построены из-за "энергетической коррупции".
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