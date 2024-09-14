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  • Nata
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«Это совсем не блеф»: На Западе бьют тревогу из-за предупреждения Путина об Украине

«Это совсем не блеф»: На Западе бьют тревогу из-за предупреждения Путина об Украине

Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод объяснил, почему на Западе бьют тревогу из-за предупреждения президента России Владимира Путина об Украине.

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