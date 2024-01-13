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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Костя Дзю и Анастасия Волочкова снялись в фильме популярного бизнес-психолога

Костя Дзю и Анастасия Волочкова снялись в фильме популярного бизнес-психолога

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Интервью нескольких российских знаменитостей, среди которых балерина Анастасия Волочкова, боксер Константин Цзю, актер Дмитрий Бузаев и бизнес-леди Алиса Чумаченко, включены в документальный фильм бизнес-психолога Вероники Кромбергер.

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