Костя Дзю и Анастасия Волочкова снялись в фильме популярного бизнес-психолога

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Интервью нескольких российских знаменитостей, среди которых балерина Анастасия Волочкова, боксер Константин Цзю, актер Дмитрий Бузаев и бизнес-леди Алиса Чумаченко, включены в документальный фильм бизнес-психолога Вероники Кромбергер.
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