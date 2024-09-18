«Я держу тебя, брат, держу!» Реакция соцсетей на события Гран При Азербайджана

Getty Images / Red Bull Content Pool17-й этап чемпионата мира Формулы 1 2024 года, прошедший в Азербайджане, подарил не только интересную гонку с огромным количеством борьбы и сенсаций как со знаком «плюс», так и «минус», но и массу поводов для шуток в социальных сетях.