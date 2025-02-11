Суд приговорил кировчанина к 21 году колонии за теракт на железной дороге

В пресс-службе управления ФСБ по Кировской области заявили, что Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы кировчанина за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта.
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