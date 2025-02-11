RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Отлично, пускай выгребают всех подряд, чтоб остались одни сифилитики и прочие уроды, чтоб бабам в укрорейхе, даже рож...Сенатор назвал «о...
  • Eduard
    Еще скажи,что украинский народ рад умиреть за Квартал95!«Разумеется»: Мас...
  • Eduard
    Референдум был,что Зеля так нагло заявляет?«Разумеется»: Мас...

Суд приговорил кировчанина к 21 году колонии за теракт на железной дороге

Суд приговорил кировчанина к 21 году колонии за теракт на железной дороге

В пресс-службе управления ФСБ по Кировской области заявили, что Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы кировчанина за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх