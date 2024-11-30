«Голод и отказ от каких-то продуктов – опасны»: 7 советов врача для здорового похудения

Какая из диет самая опасная? Почему нельзя отказаться от какого-то отдельного продукта, например от сахара? Почему стресс нельзя заедать? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответила гастроэнтеролог-нутрициолог Ксения Майорова.