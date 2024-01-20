Экс-разведчик Риттер усомнился в передаче Западом Киеву существенного вооружения

Едва ли западные страны смогут передать Украине такое оружие, которое будет способно переломить ход боевых действий в пользу Киева, несмотря на отчаянное положение украинского лидера Владимира Зеленского.
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