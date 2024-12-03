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В Саратове в жилом доме обрушился лестничный пролет

В Саратове в жилом доме обрушился лестничный пролет

В Саратове частично обрушился лестничный пролет в подъезде жилого дома, возбуждено уголовное дело. Об этом 3 декабря сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

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