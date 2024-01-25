Фонтан моторного масла под капотом: как не попрощаться с двигателем зимой

Огромное число автовладельцев столкнулось нынешней зимой с весьма необычным симптомом неисправности любимой «ласточки»: на ходу на приборке внезапно загорелся значок «масленка», а моторное масло оказалось прямо в подкапотном пространстве.
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