Чеченцы научат его уважать чувства верующих

Дело о поджоге Корана 19-летним волгоградцем передадут следователям из Чечни Никита Журавель слева Никита Журавель — уроженец Севастополя, работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.
Дело о поджоге Корана 19-летним волгоградцем передадут следователям из Чечни Никита Журавель слева Никита Журавель — уроженец Севастополя, работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.
Свежие комментарии