СССР-Россия

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Чеченцы научат его уважать чувства верующих

Чеченцы научат его уважать чувства верующих

Дело о поджоге Корана 19-летним волгоградцем передадут следователям из Чечни Никита Журавель слева Никита Журавель — уроженец Севастополя, работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

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