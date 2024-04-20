Steak Lovers
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Steak Lovers

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Спасаем увядшую орхидею одной добавкой: растение зазеленеет и станет цвести

Спасаем увядшую орхидею одной добавкой: растение зазеленеет и станет цвести

Не спешите выбрасывать с виду загубленный цветок орхидеи, его вполне можно спасти. Ведь именно в середине весны растения особенно нуждаются в уходе и подкормке: помочь здесь может не магазинная химия, а простая добавка на основе риса и чеснока.

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