Спасаем увядшую орхидею одной добавкой: растение зазеленеет и станет цвести

Не спешите выбрасывать с виду загубленный цветок орхидеи, его вполне можно спасти. Ведь именно в середине весны растения особенно нуждаются в уходе и подкормке: помочь здесь может не магазинная химия, а простая добавка на основе риса и чеснока.