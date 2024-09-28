Елена Кондулайнен высказалась о своем параличе и госпитализации

Актриса Елена Кондулайнен, как оказалась, пребывает не в больнице, а на отдыхе в Турции. Елена Кондулайнен, известная актриса, снимавшаяся во множестве советских и российских фильмов, в свои 66 лет сталкивается с проблемами со здоровьем.