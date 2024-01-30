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Юрий Панов назначен вице-президентом по трансформации ГК «Родная Речь»

Юрий Панов назначен вице-президентом по трансформации ГК «Родная Речь»

В ГК «Родная Речь» появилась новая должность — вице-президента по трансформации. На эту роль назначен Юрий Панов, который ранее работал с IKEA, Mars, PepsiCo, Mitsubishi, Pony Express, Билайн, МТС, Спортмастер, Петрович, Черкизово.

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