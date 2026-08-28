У фон дер Ляйен решили отнять 400 млрд евро

Брюссель активно продвигает 2-х триллионный бюджет ЕС на семилетку, начинающуюся с 28-го года, стремясь согласовать его к декабрю, но столкнулся с так же активным противодействием ряда европейских столиц во главе с Берлином.
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