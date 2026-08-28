Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

У фон дер Ляйен решили отнять 400 млрд евро

У фон дер Ляйен решили отнять 400 млрд евро

Брюссель активно продвигает 2-х триллионный бюджет ЕС на семилетку, начинающуюся с 28-го года, стремясь согласовать его к декабрю, но столкнулся с так же активным противодействием ряда европейских столиц во главе с Берлином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии