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Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 июля 2024 года: Почему Зеленский готов отползти, куда бегут бойцы ВСУ, и что творится в Одессе

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Комментарии
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Виктор Горшков
Какой кошмар творится. Из-за ИДИОТОВ запада и главного зла США и англосаксов столько СЛАВЯН погибло и изувечено,а могли жить ,иметь семью ,детей и простое человеческое счастье. Ни должно быть им пощады и никакой капитуляции,а только полное уничтожения рассадников ЗЛА. Людям любой нации Богом дано право жить и быть счастливыми.
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