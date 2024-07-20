Владимир Зеленский во время интервью. REUTERSСегодня 8,1K прочитали «Три топора» продолжают кормить украинские черноземы Группировка войск «Север» нивелировала до батальона, по два пикапа и орудия Д-20, гаубицы Д-30 и L-119 , а также склад боеприпасов ВСУ.
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