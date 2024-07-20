Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 июля 2024 года: Почему Зеленский готов отползти, куда бегут бойцы ВСУ, и что творится в Одессе

Виктор Горшков

Какой кошмар творится. Из-за ИДИОТОВ запада и главного зла США и англосаксов столько СЛАВЯН погибло и изувечено,а могли жить ,иметь семью ,детей и простое человеческое счастье. Ни должно быть им пощады и никакой капитуляции,а только полное уничтожения рассадников ЗЛА. Людям любой нации Богом дано право жить и быть счастливыми.