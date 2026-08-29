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Мировое обозрение

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Вселенная оказалась легче, чем считали: телескоп Gaia нашел скрытую ошибку в расчете массы галактик

Вселенная оказалась легче, чем считали: телескоп Gaia нашел скрытую ошибку в расчете массы галактик

В астрофизике долго жила удобная сказка: мол, где бы ни рождались звезды, пропорции между тяжелыми и легкими всегда одинаковы.

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