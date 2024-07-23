Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Пентагон раскрыл свою новую Арктическую стратегию

Пентагон раскрыл свою новую Арктическую стратегию

Министерство обороны США обнародовало новую редакцию Арктической стратегии. "Арктический регион Соединенных Штатов имеет решающее значение для обороны нашей родины, защиты национального суверенитета США и соблюдения наших обязательств по договору об обороне.

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