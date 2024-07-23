Пентагон раскрыл свою новую Арктическую стратегию

Министерство обороны США обнародовало новую редакцию Арктической стратегии. "Арктический регион Соединенных Штатов имеет решающее значение для обороны нашей родины, защиты национального суверенитета США и соблюдения наших обязательств по договору об обороне.
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