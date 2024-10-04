Новые возможности: россияне смогут передавать пенсионные баллы родителям Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной газетой «Известия», данный законопроект стал инициативой депутатов, стремящихся улучшить пенсионное обеспечение семей.
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