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Новые возможности: россияне смогут передавать пенсионные баллы родителям

Новые возможности: россияне смогут передавать пенсионные баллы родителям

Новые возможности: россияне смогут передавать пенсионные баллы родителям Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной газетой «Известия», данный законопроект стал инициативой депутатов, стремящихся улучшить пенсионное обеспечение семей.

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