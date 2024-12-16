Учёные забили тревогу: Америку ждёт крупнейшее землетрясение за 500 лет

Землетрясение невиданной силы ожидается в ближайшие годы на границе между США и Канадой.Согласно результатам исследования, проведённого учёными из университета Колумбии, между южными провинциями Канады и северными штатами США располагаются сразу четыре потенциально опасных зоны с разломами земной коры.
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