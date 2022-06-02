Верховный Суд: конфликт интересов может стать причиной для досрочной отставки судьи

В одном из своих постановлений Дисциплинарная коллегия указала, что непринятие судьёй законом мер к устранению конфликта интересов при исполнении своих должностных обязанностей вполне может быть причиной досрочного прекращения полномочий судьи.
В одном из своих постановлений Дисциплинарная коллегия указала, что непринятие судьёй законом мер к устранению конфликта интересов при исполнении своих должностных обязанностей вполне может быть причиной досрочного прекращения полномочий судьи.
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