В народных гуляниях на Масленицу приняли участие более 8000 братчан

В Братске 1 и 2 марта широко отметили Масленицу. Мероприятия прошли во всех районах города. Около 1700 человек встретили проводы зимы в музее «Ангарская деревня», где их ждали традиционные угощения, игры, конкурсы, катание на лошадях и сжигание чучела, сообщили в мэрии города.
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