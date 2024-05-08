Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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TikTok ждет длительная судебная тяжба

TikTok ждет длительная судебная тяжба

Китайская компания ByteDance Ltd. ясно дала понять, что не будет соблюдать новый закон США, согласно которому она обязана продать свое популярное приложение для обмена видео TikTok, что, вероятно, приведет к длительной судебной тяжбе, пишет агентство Bloomberg.

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