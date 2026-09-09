Театр абсурда
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Театр абсурда

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Венгрия пошла на конфликт: Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Захарова грозит болезненной «ответкой»

Венгрия пошла на конфликт: Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Захарова грозит болезненной «ответкой»

Венгрия пошла на конфликт: Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Захарова грозит болезненной «ответкой» Вадим Трухачев: «Долговременное планирование отношений ни с одной страной невозможно, если делать ставку на одну партию и одного политического деятеля» Ирина Мишина Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Власти Венгрии приняли решение о высылке 10-и российских дипломатов.

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