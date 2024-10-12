Раскрыты последствия потери Киевом контроля над Покровском. Экономике Украины предрекли крах

Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко заявил, что экономика Украины рухнет в случае потери контроля над Покровском в Донецкой народной республике (ДНР).
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