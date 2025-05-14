РФ и Шри-Ланка впервые в истории проведут совместные военные учения

Военные России и Шри-Ланки впервые в истории проведут совместные учения, направленные на борьбу с международным терроризмом и укрепление партнерства между вооруженными силами двух стран, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
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